Путин заявил о бессмысленности переговоров в нормандском формате без особого статуса Донбасса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские власти должны продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, иначе он не видит смысла во встрече в нормандском формате. Об этом он заявил журналистам после саммита БРИКС в Бразилии, передает РБК-Украина.

По его словам, закон должен быть согласован с представителями незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", которых поддерживает Россия.

"Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не согласовано "ЛНР" и "ДНР", тогда все мгновенно зайдет в тупик ", - заявил Путин

Отметим, 31 декабря 2019 года действующий закон об особом статусе Донбасса теряет силу.

"31 истекает срок, дальше что? Что мы будем делать в "нормандском формате"? Это вообще ключевой вопрос ", - заявил Путин.

Напомним, ранее у Путина назвали преждевременной привязку нормандского саммита к 2019 году.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что после нормандской встречи недопустимость переговоров с "ЛДНР" останется в силе. Также он подчеркнул, что РФ постоянно подталкивает Украину к переговорам с боевиками.

Кроме того, в Минске Украина заявила о требовании полностью прекратить огонь на Донбассе и распустить "ЛДНР". Причем, как отметила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер, эти условия должны быть выполнены перед реализацией политической части "Минска".