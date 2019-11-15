ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Путин заявил о бессмысленности переговоров в нормандском формате без особого статуса Донбасса

Новости » Недвижимость     15.11.2019 - 09:38
Путин заявил о бессмысленности переговоров в нормандском формате без особого статуса Донбасса
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин не хочет встречаться в нормандском формате без продления закона об особом статусе Донбасса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские власти должны продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, иначе он не видит смысла во встрече в нормандском формате. Об этом он заявил журналистам после саммита БРИКС в Бразилии, передает РБК-Украина.

По его словам, закон должен быть согласован с представителями незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", которых поддерживает Россия.

"Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не согласовано "ЛНР" и "ДНР", тогда все мгновенно зайдет в тупик ", - заявил Путин

Отметим, 31 декабря 2019 года действующий закон об особом статусе Донбасса теряет силу.

"31 истекает срок, дальше что? Что мы будем делать в "нормандском формате"? Это вообще ключевой вопрос ", - заявил Путин.

Напомним, ранее у Путина назвали преждевременной привязку нормандского саммита к 2019 году.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что после нормандской встречи недопустимость переговоров с "ЛДНР" останется в силе. Также он подчеркнул, что РФ постоянно подталкивает Украину к переговорам с боевиками.

Кроме того, в Минске Украина заявила о требовании полностью прекратить огонь на Донбассе и распустить "ЛДНР". Причем, как отметила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер, эти условия должны быть выполнены перед реализацией политической части "Минска".

Госбюджет-2020 и новые аудиозаписи по делу MH17: новости за 14 ноября На Донбассе погиб украинский военный
Новости Украины Владимир ПутинДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь