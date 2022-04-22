Путин заранее планировал убивать и пытать украинцев, - Венедиктова
Президент Российской Федерации Владимир Путин заранее планировал убийства, изнасилования и казни среди украинцев, которые отказываются капитулировать. Это его стратегия войны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам главного прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сегодня ее команда работает почти с 8 тысячами дел касаемо военных преступлений по всей территории нашей страны. Также она отметила, что оккупанты часто прибегали к убийству гражданских из-за того, что им это просто нравилось.
Только в Киевской области ее команда имеет информацию о более чем тысяче убитых гражданских, хотя их количество может быть намного больше.
"Я думаю, что это стратегия их главнокомандующего, потому что мы видим такую же стратегию в других странах. У них есть план А: города должны капитулировать, если город не капитулирует, следовательно, план Б: максимально запугать это население. Убивать, насиловать, пытать и делать другие жестокие вещи. Это - стратегия войны", - заявила Венедиктова.
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