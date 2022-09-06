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Путин заговорил о безвизе для иностранцев "без взаимности"

Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России задумались над вопросом безвизового режима для иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Я предлагал бы не говорить о конкретных странах... не надо никому ничего навязывать, надо просто говорить о сотрудничестве в двустороннем плане. По поводу установления безвизового режима надо с МИДом посоветоваться. С некоторыми уже есть безвизовые поездки, зачем их упоминать. Просто МИДу поручить..." - сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета.

При этом, по словам главы Кремля, в данном случае он бы "не цеплялся за взаимность".

"Я знаю, общий принцип у МИДа - принцип взаимности. Здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нужно принципы использовать тогда, когда нам это на пользу идет", - отреагировал Путин.

Напомним, ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза достигли политической договоренности насчет приостановления упрощенного визового режима с Россией на фоне войны против Украины.

При этом, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, ЕС не будет вводить полный запрет на выдачу виз, поскольку по этому вопросу нет единого мнения.

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Владимир ПутинРоссийская Федерация