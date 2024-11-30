Путін - вбивця і терорист, Україна має бути сильною на переговорах, - Зеленський

Київ повинен бути на тому ж рівні або сильнішим за Російську Федерацію, щоб вступити у мирні переговори. Володимиру Путіну не можна дозволити висунути ультиматум Україні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави Sky.com.
За його словами, не має значення, в якому місті чи країні відбуватимуться переговори та які лідери будуть присутні, якщо Україна не буде в слабшій позиції, ніж Москва на полі бою.
На думку Зеленського, "це мінімум", а Україна справді має бути сильнішою за Путіна, навіть на одному рівні з єдністю партнерів.
"Вони повинні говорити з нами з політикою одного голосу. Якщо ми говоримо з Путіним, то тільки з планом - ми не можемо дати йому шанс поставити нам ультиматум. Він не може поставити нам ультиматум, тому що він вбивця, і він терорист, і він один у моїй свідомості", - сказав президент.
Російські військові 21 листопада атакували Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою. Причиною став удар напередодні крилатими ракетами Storm Shadow по командному пункту біля Курська, під час якого загинули російські та північнокорейські військовослужбовці, зокрема генерали.
Путін заявив, що РФ провела випробувальний пуск ракети середньої дальності "Орєшнік". Однак у ГУР Міноборони уточнили, що агресор вдарив по Дніпру з ракетного комплексу "Кєдр".
28 листопада російський диктатор пригрозив вдарити ракетою "Орєшнік" по центрах ухвалення рішень у центрі Києва.
Президент Зеленський впевнений, що застосовуючи "Орєшнік", Путін намагається не дозволити новообраному президенту США Дональду Трампу закінчити війну.
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