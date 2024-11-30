Путін - вбивця і терорист, Україна має бути сильною на переговорах, - Зеленський

За його словами, не має значення, в якому місті чи країні відбуватимуться переговори та які лідери будуть присутні, якщо Україна не буде в слабшій позиції, ніж Москва на полі бою.

На думку Зеленського, "це мінімум", а Україна справді має бути сильнішою за Путіна, навіть на одному рівні з єдністю партнерів.

"Вони повинні говорити з нами з політикою одного голосу. Якщо ми говоримо з Путіним, то тільки з планом - ми не можемо дати йому шанс поставити нам ультиматум. Він не може поставити нам ультиматум, тому що він вбивця, і він терорист, і він один у моїй свідомості", - сказав президент.