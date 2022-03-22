Путин уволил тысячи охранников и секретарей из-за боязни быть убитым, - американские СМИ

Президент России Владимир Путин сменил около 1000 персональных сотрудников и ассистентов в феврале. Он боится, что они могут его отравить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Beast .

Американское издание со ссылкой на собственный источник в российском правительстве сообщает, что в окружении Путина больше всего обновился штат охранников, поваров, а также секретарей. Эксперты отмечают, что глава России больше всего боится отравления.

Напомним, ранее экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью РБК-Украина заявил, что считает вполне возможным свержение режима Путина.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 27-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.