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Путин уволил тысячи охранников и секретарей из-за боязни быть убитым, - американские СМИ

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 05:18
Путин уволил тысячи охранников и секретарей из-за боязни быть убитым, - американские СМИ Владимир Путин (Фото: delfi.lt)
Автор: Константин Широкун

Президент России Владимир Путин сменил около 1000 персональных сотрудников и ассистентов в феврале. Он боится, что они могут его отравить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Beast.

Американское издание со ссылкой на собственный источник в российском правительстве сообщает, что в окружении Путина больше всего обновился штат охранников, поваров, а также секретарей. Эксперты отмечают, что глава России больше всего боится отравления.

Напомним, ранее экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью РБК-Украина заявил, что считает вполне возможным свержение режима Путина.

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