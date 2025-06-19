Путін цинічно прокоментував кривавий удар по Києву

Президент зазначив, що "якби ваші журналісти бачили, як нашими ракетами були знищені цілі житлові квартали, вони навряд чи могли б вам про це щось розповісти", тому що "вони б не залишилися в живих".

"Якщо вони (журналісти - ред.) щось і бачили, то з боку. І удар був не по житлових кварталах, а по об'єктах оборонно-промислового комплексу, по заводах, які виробляють військову техніку. Одна з цілей "спеціальної військової операції" - демілітаризація України", - сказав Путін.