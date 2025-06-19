Путін цинічно прокоментував кривавий удар по Києву
Російський диктатор Володимир Путін заперечив, що обстріл РФ по Києву в ніч на 17 червня був спрямований на житлову забудову та цивільне населення столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента РФ у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.
Президент зазначив, що "якби ваші журналісти бачили, як нашими ракетами були знищені цілі житлові квартали, вони навряд чи могли б вам про це щось розповісти", тому що "вони б не залишилися в живих".
"Якщо вони (журналісти - ред.) щось і бачили, то з боку. І удар був не по житлових кварталах, а по об'єктах оборонно-промислового комплексу, по заводах, які виробляють військову техніку. Одна з цілей "спеціальної військової операції" - демілітаризація України", - сказав Путін.
Масована атака 17 червня
В ніч на 17 червня російські терористи вчинили чергову наймасштабнішу комбіновану повітряну атаку за весь період повномасштабної війни.
Агресор випустив по Україні 440 ударних безпілотників, і 32 ракети різних типів. Загалом було застосовано 472 засоби повітряного нападу. Ціллю атаки були Київ та Одеса.
Внаслідок удару ракетою Х-101 у Києві повністю був зруйнований під'їзд дев'ятиповерхового будинку.
За останніми даними, під час обстрілу столиці загинуло 28 людей, більшість із яких жертв (23 людини) перебували в ураженому будинку.
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