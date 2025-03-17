Путін вже тиждень не може вичавити із себе "так" на пропозицію про перемир'я, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін тиждень не погоджується на пропозицію про 30-денне перемир'я. Він затягує війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Глава держави нагадав, що завтра - вже тиждень відтоді, як США запропонували Україні та Росії почати перемир'я в небі, на морі та на фронті на 30 днів. Таку пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати.
"Зараз уже майже тиждень, як абсолютно всім у світі - навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правду, - очевидно, що саме Путін продовжує і затягує цю війну. Саме Путін уже тиждень не здатен вичавити із себе "так" у відповідь на пропозицію тиші", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що безумовна пропозиція тиші - це фактично збереження життів. У цей час дипломати змогли б працювати задля гарантування безпеки та надійного миру. Але Росія ігнорує таку пропозицію.
"Тиск потрібен, щоб нарешті в Москві сприйняли, що їхню війну треба завершувати", - додав президент.
Нагадаємо, у вівторок, 11 березня, американські чиновники на зустрічі з українськими запропонували ідею про припинення вогню між Україною і Росією на 30 днів. Україна прийняла пропозицію.
При цьому Росія не дала остаточної відповіді. Москва висунула свої умови, за яких вона може піти на перемир'я.
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