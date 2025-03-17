Путін вже тиждень не може вичавити із себе "так" на пропозицію про перемир'я, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін тиждень не погоджується на пропозицію про 30-денне перемир'я. Він затягує війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що завтра - вже тиждень відтоді, як США запропонували Україні та Росії почати перемир'я в небі, на морі та на фронті на 30 днів. Таку пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати.

"Зараз уже майже тиждень, як абсолютно всім у світі - навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правду, - очевидно, що саме Путін продовжує і затягує цю війну. Саме Путін уже тиждень не здатен вичавити із себе "так" у відповідь на пропозицію тиші", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що безумовна пропозиція тиші - це фактично збереження життів. У цей час дипломати змогли б працювати задля гарантування безпеки та надійного миру. Але Росія ігнорує таку пропозицію.

"Тиск потрібен, щоб нарешті в Москві сприйняли, що їхню війну треба завершувати", - додав президент.