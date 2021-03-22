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Путин на четвертый месяц вакцинации согласился сделать прививку от COVID

Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин согласился вакцинироваться от COVID. По его словам, он намерен сделать прививку завтра, 23 марта.

Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что сегодня Путин провел совещание о наращивании производства вакцин от коронавируса.

"Вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это (прививку, - ред.) завтра", - отметил российский президент.

В то же время его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин. По словам представителя Кремля, "все вакцины хорошие и надежные". Он отметил, что вакцинация Путина не будет публичным мероприятием.

Отметим, в России уже несколько месяцев идет вакцинация от коронавируса, с начала кампании полный цикл прививок получили более 4 млн человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) направит в апреле в Россию группу экспертов, которые проверят клинические испытания и производство вакцины "Спутник V".

А еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон уверен, что ЕС не нужна российская вакцина, поскольку Евросоюз сможет добиться коллективного иммунитета до 14 июля, используя имеющееся европейское производство.

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Новости Украины Владимир ПутинВакцинаCOVID-19
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