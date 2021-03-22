Путин на четвертый месяц вакцинации согласился сделать прививку от COVID

Президент России Владимир Путин согласился вакцинироваться от COVID. По его словам, он намерен сделать прививку завтра, 23 марта.
Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что сегодня Путин провел совещание о наращивании производства вакцин от коронавируса.
"Вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это (прививку, - ред.) завтра", - отметил российский президент.
В то же время его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин. По словам представителя Кремля, "все вакцины хорошие и надежные". Он отметил, что вакцинация Путина не будет публичным мероприятием.
Отметим, в России уже несколько месяцев идет вакцинация от коронавируса, с начала кампании полный цикл прививок получили более 4 млн человек.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) направит в апреле в Россию группу экспертов, которые проверят клинические испытания и производство вакцины "Спутник V".
А еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон уверен, что ЕС не нужна российская вакцина, поскольку Евросоюз сможет добиться коллективного иммунитета до 14 июля, используя имеющееся европейское производство.