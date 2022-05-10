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Путин не смог объявить об успехах в войне с Украиной на параде 9 мая, - Минобороны Британии

Фото: Путин не смог заявить об успехах в войне (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Недооценка Россией сопротивления Украины и ее планирование по "наилучшему сценарию" привели к очевидным оперативным ошибкам. Это не позволило Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде в честь Дня победы 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Весьма вероятно, что план вторжения России был основан на ошибочном предположении, что она встретит ограниченное сопротивление и сможет быстро окружить и обойти населенные пункты", - говорится в сообщении.

Это предположение побудило силы русских попытаться провести начальную фазу операции легким и точным подходом, предназначенным для достижения быстрой победы с минимальными затратами.

"Этот просчет привел к непомерным потерям и последующему ослаблению оперативного фокуса России", - отметили в Минобороны Британии.

Напомним, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Путин своей речь на параде в Москве 9 мая показал, что у нет оснований объявлять о победе над Украиной.

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Владимир Путин