ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин не смог объявить об успехах в войне с Украиной на параде 9 мая, - Минобороны Британии

Новина українською →
Лондон, Вторник 10 мая 2022 09:08
Путин не смог объявить об успехах в войне с Украиной на параде 9 мая, - Минобороны Британии Фото: Путин не смог заявить об успехах в войне (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Недооценка Россией сопротивления Украины и ее планирование по "наилучшему сценарию" привели к очевидным оперативным ошибкам. Это не позволило Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде в честь Дня победы 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Весьма вероятно, что план вторжения России был основан на ошибочном предположении, что она встретит ограниченное сопротивление и сможет быстро окружить и обойти населенные пункты", - говорится в сообщении.

Это предположение побудило силы русских попытаться провести начальную фазу операции легким и точным подходом, предназначенным для достижения быстрой победы с минимальными затратами.

"Этот просчет привел к непомерным потерям и последующему ослаблению оперативного фокуса России", - отметили в Минобороны Британии.

Напомним, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Путин своей речь на параде в Москве 9 мая показал, что у нет оснований объявлять о победе над Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин
NEWS
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
DAILY
Эмбарго на нефть из РФ. Когда ЕС введет шестой пакет санкций и чего ждут в Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго на нефть из РФ. Когда ЕС введет шестой пакет санкций и чего ждут в Украине