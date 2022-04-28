Путин сам является националистом и хочет стать "раковой опухолью" Украины, - Уоллес

На вопрос о том, может ли Путин распространить войну за пределы Украины, Уоллес ответил, что у того всегда были амбиции для вторжения в соседнюю страну, поскольку является этническим националистом.

"Очевидно, что есть другие группы русскоязычных, которые он потенциально чувствует так же, как чувствовали себя нацисты во время Второй мировой войны - что они якобы владеют этими людьми", - отметил он.

По его мнению, Путин в отчаянии пытается расширить войну на Приднестровский регион Молдовы.

"Мы пока не знаем подробностей атак в Приднестровье, и кто за ними стоит, но если это была Россия, то это ее стратегической ошибкой", - подчеркнул Уоллес.

Он также добавил, что Путин может попытаться консолидировать захваченные украинские земли и "просто стать раковой опухолью" Украины. Поэтому западные союзники должны помочь ей оттеснить российские войска.

Кроме того, Уоллес предположил, что Лондон мог бы поддержать попытку Украины вернуть оккупированный Крым, но сначала нужно выбить Россию с позиций, которые она заняла после 24 февраля.