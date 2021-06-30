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Путин раскрыл название вакцины от COVID, которой его привили

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Москва, Среда 30 июня 2021 12:33
Путин раскрыл название вакцины от COVID, которой его привили Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин привился от COVID российской вакциной "Спутник V". При этом у него не было серьезных побочных эффектов.

Об этом он заявил в ходе прямой линии.

"Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение привиться "Спутником V". Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки верховный главнокомандующий", - отметил Путин.

Он добавил, что у него не было побочных эффектов после первой дозы, а после второй немного поднялась температура тела.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) нашла нарушения на производстве российской вакцины "Спутник V". Российская сторона утверждает, что они уже устранены.

По данным Reuters, Евросоюз может отложить одобрение "Спутника V" для использования в ЕС, поскольку до крайнего срока не были предоставлены данные о вакцине.

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