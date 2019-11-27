Путин призвал россиян не зацикливаться на теме Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что россиянам следует сосредоточиться на своих проблемах, а не украинских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

На встрече один из собеседников Путина изложил собственные мысли по некоторым вопросам, в том числе об отношениях с Украиной. В ответ президент РФ заявил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".

Напомним, 9 декабря должен состояться нормандский саммит в Париже с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России. На встрече стороны будт обсуждать вопросы решения вооруженного конфликта на Донбассе, который поддерживается Россией, а также затронут тему переговоров о транзите российского газа через Украину.

Также РБК-Украина сообщало, что у Путина допускают отдельную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на нормандском саммите. По словам помощника российского президента, у лидеров стран будет такая возможность, поскольку они будут находиться в одном помещении

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона на нормандском саммите будет настаивать на прямом диалоге Украины с представителями оккупированного Донбасса.

Также сообщалось, что на этой встрече президент Украины Владимир Зеленский будет поднимать вопрос освобождения всех украинских пленных.