Путин о причинах войны против Украины: нас вынудила "трагедия на Донбассе"

Президент России Владимир Путин назвал причину российского вторжения в Украину. По его словам, российскую сторону якобы вынудила "трагедия на Донбассе".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Трагедия на Донбассе вынудила Россию начать специальную военную операцию в Украине", - отметил Путин.
По его словам, Россия будет действовать последовательно и добиваться того, чтобы "жизнь на Донбассе нормализовалась". Он также выразил уверенность, что именно Россия якобы принесет мир на Донбасс.
Напомним, ранее у Путина заявляли, что первоочередной задачей войны против Украины является якобы уничтожение "националистических батальонов".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.