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Путин о причинах войны против Украины: нас вынудила "трагедия на Донбассе"

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Президент России Владимир Путин назвал причину российского вторжения в Украину. По его словам, российскую сторону якобы вынудила "трагедия на Донбассе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Трагедия на Донбассе вынудила Россию начать специальную военную операцию в Украине", - отметил Путин.

По его словам, Россия будет действовать последовательно и добиваться того, чтобы "жизнь на Донбассе нормализовалась". Он также выразил уверенность, что именно Россия якобы принесет мир на Донбасс.

Напомним, ранее у Путина заявляли, что первоочередной задачей войны против Украины является якобы уничтожение "националистических батальонов".

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Владимир ПутинДонбассВойна России против Украины