Путин предложил Украине 25%-ую скидку на газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина может покупать газ на 25% дешевле. Об этом он сказал на совместном брифинге участников нормандского саммита, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Путина, именно промышленный потребитель "требует снижения цены на газ".

"Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?". И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель. Прежде всего, промышленный потребитель. Потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется", - сказал он.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялсь встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года собрались за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей. В рамках саммита также состоялась первая двусторонняя встреча Зеленского и Путина.

Говоря о результатах переговоров с Путиным по газу, Зеленский отметил, что вопрос транзита разблокирован, а детали соглашения будут обсуждаться на уровне советников.