UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін посилює вторгнення в Україну, відправляючи більше росіян на смерть, - Шаппс

Фото: міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін посилює своє вторгнення, безглуздо відправляючи на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку війни.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Путін посилює своє вторгнення, безглуздо відправляючи на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку війни. Хоробрість українців і підтримка Заходу стримують їхнє просування, але ми не можемо заспокоюватися", - заявив він. 

Міністр підкреслив, що Україна потребує непохитної підтримки, щоб боротися і перемагати.

Допомога від Британії

Раніше міністр оборони Британії Ґрант Шаппс сказав, що Лондон надасть Україні більше військової допомоги та об'єднає союзників, щоб дати все необхідне для перемоги у війні.

Також Шаппс на засіданні "Рамштайну" на початку жовтня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Пакет оцінюється у 123 млн доларів.

Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що у Британії справжнє село перетворили на полігон для тренування українських військових. Це дозволить здобути досвід ведення бойових дій у міських умовах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України