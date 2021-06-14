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Путин о покушении на Навального: У нас нет такой привычки убивать кого-либо

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин отверг обвинения в том, что российское руководство занимается убийствами политических оппонентов. По его словам, это относится и к прошлогоднему покушению на оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

"У нас нет такой привычки - убивать кого-либо", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, отдавал ли он распоряжение о покушении на Навального и об убийстве за последние несколько лет других политических соперников.

Напомним, в августе 2020 года из-за отравления Алексея Навального в Омске экстренно посадили самолет с политиком, после чего его госпитализировали. Местные медики не подтверждали отравление химическим ядом, но через несколько дней оппозиционера удалось вывезти на лечение в Германию.

По возвращению в Россию в январе 2021 года Навального взяли под стражу и приговорили к тюремному заключению, поскольку он якобы нарушил условия условного срока.

Весной Навальный в тюрьме объявил голодовку из-за недопуска гражданского врача, но во второй половине апреля прекратил ее.

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