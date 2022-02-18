Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве военных запаса на сборы. Документ вступает в силу с момента его публикации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости" .

"Призывать в 2022 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов", - говорится в указе.

В документе отмечается, что призванные на сборы россияне будут проходить их в Вооруженных силах РФ, государственной охране и Федеральной службы безопасности. Правительству и региональным властям поручено обеспечить проведение этого мероприятия.

Указ Путина датирован 18 февраля 2022 года. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.