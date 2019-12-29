Путин поблагодарил Трампа за "слив" спецслужбам информации о терактах в РФ

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr com helsinki2018)

США передали по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил президента США Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В Кремле заявили, что Путин и Трамп условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Также стороны обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе российской стороны.

В ФСБ заявили, что россияне, готовившие теракт, были задержаны на основании информации, полученной от американских партнеров. В частности, ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

Напомним, ранее Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта. Прокуратура Люблина санкционировала задержание гражданина Украины Максима С., который, по данным польских спецслужб, планировал подорвать автомобиль возле торгового центра в Пулавах.