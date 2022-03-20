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Путин панически боится революции в Москве, - Джонсон

Борис Джонсон (Фото: bbc.com)
Автор: Константин Широкун

Борис Джонсон заявил, что Путин в панике из-за возможной революции в Москве. Рост недовольства среди населения вызван ростом цен и дефицитом многих товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Джонсон убежден, что президент России панически боится возможной революции в Москве, поэтому он пытается так жестоко погасить пламя свободы в Украине. Он также предупредил, что российский президент не остановится на Украине.

Премьер-министр Великобритании также провел прямое сравнение армии РФ с действиями нацистов во время Второй мировой войны и предупредил, что победа Кремля положит начало новой эре запугивания во всей Восточной Европе.

"Поэтому так важно, чтобы он потерпел неудачу, потому что победивший Путин не остановится на Украине, и конец свободы в Украине будет означать угасание всякой надежды на свободу в Грузии, а затем и в Молдове. Далее наступит новая эра запугивания по всей Европе, от Балтийского до Черного моря", - отметил премьер-министр Великобритании.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 24-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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