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Путин ответил Байдену на слова об "убийце": "кто обзывается, сам так называется"

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту США Джо Байдену на его слова об "убийце". Он сказал, что пожелал бы ему "быть здоровым".

Об этом сообщает "РИА Новости".

Ранее Байден назвал Путина убийцей и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы 2020 года.

"Я бы сказал ему - "Будьте здоровы". Когда мы оцениваем других людей и страны - это как смотреть в зеркало... Кто обзывается, тот так и сам называется", - прокомментировал президент РФ.

Также в Кремле отреагировали на такие слова Байдена. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что это очень плохие высказывания.

Напомним, Российская Федерация после скандальных заявлений президента США Джо Байдена отзывает на консультации посла Анатолия Антонова.

Отметим, США прекратят экспорт и импорт оружия и оборонных услуг с Россией.

Ранее сообщалось, что также США введут против России санкции из-за вмешательства в выборы.

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Новости Украины Владимир ПутинДжозеф Байден
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