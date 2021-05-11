Путин отреагировал на стрельбу в Казани. Требует ужесточить правила оборота оружия

Президент РФ Владимир Путин отдал поручения после стрельбы в казанской школе . Он поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане.

Об этом сообщает ТАСС .

Тем временем, Следственный комитет РФ возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани. Правоохранители сообщили, что охрана в казанской школе, где произошла стрельба, отсутствовала.

Кроме того, президент РФ поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О ситуации в образовательном учреждении российскому лидеру доложил директор ФСБ Александр Бортников. Путин отправил в Казань двух министров - главу Минздрава Михаила Мурашко и главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

Напомним, власти сообщили о гибели 8 человек в результате стрельбы в Казани.

В гимназии на улице Джаудата Файзи ученик проник в школу с оружием и начал стрелять в учебном заведении.

Кроме того, была информация, что двое из погибших в казанской школе разбились, выпрыгнув из окна.