Путин отреагировал на стрельбу в Казани. Требует ужесточить правила оборота оружия
Президент РФ Владимир Путин отдал поручения после стрельбы в казанской школе. Он поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане.
Об этом сообщает ТАСС.
О ситуации в образовательном учреждении российскому лидеру доложил директор ФСБ Александр Бортников. Путин отправил в Казань двух министров - главу Минздрава Михаила Мурашко и главу Минпросвещения Сергея Кравцова.
Кроме того, президент РФ поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Тем временем, Следственный комитет РФ возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани. Правоохранители сообщили, что охрана в казанской школе, где произошла стрельба, отсутствовала.
Напомним, власти сообщили о гибели 8 человек в результате стрельбы в Казани.
В гимназии на улице Джаудата Файзи ученик проник в школу с оружием и начал стрелять в учебном заведении.
Кроме того, была информация, что двое из погибших в казанской школе разбились, выпрыгнув из окна.