Путин отреагировал на слухи о своей смерти цитатой Марка Твена

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на слухи о своей смерти. Процитировал американского писателя Марка Твена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Путина.

"Не получилось. Как говорил Марк Твен: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". То же и в отношении блицкрига, касающегося России", - заявил Путин.

"Слухи о моей смерти сильно преувеличены"

Впервые Марк Твен использовал эту фразу более чем 120 лет назад в письме к изданию New York Journal.

В 1897 году писатель приехал в Лондон в рамках кругосветного тура. Кто-то распустил слухи о якобы тяжелой болезни публициста, в связи с чем газета поручила своему корреспонденту связаться с Твеном. Последний же, опроверг свою смерть в письме, которое было позднее опубликовано газетой.