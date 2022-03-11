Путин отдал приказ о подготовке теракта на ЧАЭС, - разведка

Владимир Путин отдал приказ по поводу подготовки теракта на Чернобыльской атомной станции. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
не получив желаемый результат от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины.
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