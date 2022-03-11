Путин отдал приказ о подготовке теракта на ЧАЭС, - разведка

Владимир Путин отдал приказ по поводу подготовки теракта на Чернобыльской атомной станции. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы.

На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину.

В настоящее время ЧАЭС полностью отключены от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена. Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности.

Также сообщается, что оккупанты отказались дать доступ к станции украинским ремонтникам. И по приказу Лукашенко, туда зашли ремонтники из Беларуси.

По данным разведки, под видом ремонтников туда заходят российские диверсанты для организации теракта.

"В последние дни путинские войска нанесли удары по Запорожской АЭС и Харьковскому физико-техническому институту (там находится экспериментальный ядерный реактор). Ради имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые "доказательства" в подтверждение своей версии", - сообщают в разведке.

В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле отмечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что они будут выдаваться за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС.

В разведке предположили, что не получив желаемый результат от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины.