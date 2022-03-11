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Путин отдал приказ о подготовке теракта на ЧАЭС, - разведка

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ЧАЭС, Пятница 11 марта 2022 13:43
Путин отдал приказ о подготовке теракта на ЧАЭС, - разведка Фото: Чернобыльская АЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Владимир Путин отдал приказ по поводу подготовки теракта на Чернобыльской атомной станции. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину.

В настоящее время ЧАЭС полностью отключены от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена. Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности.

Также сообщается, что оккупанты отказались дать доступ к станции украинским ремонтникам. И по приказу Лукашенко, туда зашли ремонтники из Беларуси.

По данным разведки, под видом ремонтников туда заходят российские диверсанты для организации теракта.

"В последние дни путинские войска нанесли удары по Запорожской АЭС и Харьковскому физико-техническому институту (там находится экспериментальный ядерный реактор). Ради имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые "доказательства" в подтверждение своей версии", - сообщают в разведке.

В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле отмечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что они будут выдаваться за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС.

В разведке предположили, что не получив желаемый результат от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины.

"Сейчас и Украина, и мир, и сама Россия понимают, что заявления о причастности Украины к созданию ядерной опасности – только постановка по бездарному сценарию. Несмотря на это, подобные действия Путина будут иметь катастрофические последствия для всего мира. Похоже, именно на это рассчитывает российский диктатор, требуя неприемлемых уступок", - говорится в сообщении.

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