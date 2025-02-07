Путін особисто критикував гендиректора Rheinmetall, якого РФ планувала вбити, - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін на закритій зустрічі з силовиками критикував генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера. Пізніше на нього намагалися скоїти замах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus.
За словами джерел видання у безпекових колах, ідеться про зустріч Путіна із вищим офіцерським складом армії та військової розвідки ГРУ в Ростові-на-Дону в березні 2024 року.
На цій зустрічі обговорювалися постачання Києву зброї виробництва Rheinmetall і заплановане концерном будівництво заводу з виробництва боєприпасів і танкової майстерні в Україні.
За даними джерел Focus, тоді Путін чотири рази згадав Паппергера на імʼя, "затаврувавши його як провокатора і прихильника противника-України у війні".
Як зазначає видання, ця заява "викликала тривогу серед німецьких органів безпеки". У зв'язку з цим гендиректору Rheinmetall збільшили охорону.
Нагадаємо, минулого року ЗМІ повідомляли про те, що Росія планувала вбивство гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера, але зробити їй цього не вдалося. Плани країни-агресора зірвали спецслужби США та Німеччини.
У листопаді заступник помічника генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних і кібертехнологій Джеймс Аппатурай уперше підтвердив, що Росія дійсно намагалася вбити Паппергера.
Він уточнював, що росіяни планували вбивство й інших власників оборонних підприємств.
Пізніше гендиректор Rheinmetall пояснив, чому Росія планувала його вбити.
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