Путін особисто критикував гендиректора Rheinmetall, якого РФ планувала вбити, - ЗМІ

За словами джерел видання у безпекових колах, ідеться про зустріч Путіна із вищим офіцерським складом армії та військової розвідки ГРУ в Ростові-на-Дону в березні 2024 року.

На цій зустрічі обговорювалися постачання Києву зброї виробництва Rheinmetall і заплановане концерном будівництво заводу з виробництва боєприпасів і танкової майстерні в Україні.

За даними джерел Focus, тоді Путін чотири рази згадав Паппергера на імʼя, "затаврувавши його як провокатора і прихильника противника-України у війні".

Як зазначає видання, ця заява "викликала тривогу серед німецьких органів безпеки". У зв'язку з цим гендиректору Rheinmetall збільшили охорону.