Путін особисто критикував гендиректора Rheinmetall, якого РФ планувала вбити, - ЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін на закритій зустрічі з силовиками критикував генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера. Пізніше на нього намагалися скоїти замах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus.
За словами джерел видання у безпекових колах, ідеться про зустріч Путіна із вищим офіцерським складом армії та військової розвідки ГРУ в Ростові-на-Дону в березні 2024 року.
На цій зустрічі обговорювалися постачання Києву зброї виробництва Rheinmetall і заплановане концерном будівництво заводу з виробництва боєприпасів і танкової майстерні в Україні.
За даними джерел Focus, тоді Путін чотири рази згадав Паппергера на імʼя, "затаврувавши його як провокатора і прихильника противника-України у війні".
Як зазначає видання, ця заява "викликала тривогу серед німецьких органів безпеки". У зв'язку з цим гендиректору Rheinmetall збільшили охорону.
Росія намагалася вбити гендиректора Rheinmetall
Нагадаємо, минулого року ЗМІ повідомляли про те, що Росія планувала вбивство гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера, але зробити їй цього не вдалося. Плани країни-агресора зірвали спецслужби США та Німеччини.
У листопаді заступник помічника генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних і кібертехнологій Джеймс Аппатурай уперше підтвердив, що Росія дійсно намагалася вбити Паппергера.
Він уточнював, що росіяни планували вбивство й інших власників оборонних підприємств.
Пізніше гендиректор Rheinmetall пояснив, чому Росія планувала його вбити.
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