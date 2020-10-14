ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Путин объявил о регистрации второй вакцины от COVID-19: третья на подходе

Автор: Максим Зайченко

В среду, 14 октября, президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. По его словам, также готовится регистрация третей вакцины.

Об этом пишет российский "Интерфакс".

"Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона". Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина - центра им. Чумакова РАН", - сказал он.

Отметим, вакцина "Вектор" не прошла все необходимые испытания. После регистрации ее планируют испытать на 40 тысячах добровольцев, среди которых 150 человек в возрасте старше 60 лет.

Самые читаемые новости

По данным российских властей, эта вакцина якобы обладает "достаточно высоким уровнем безопасности".

Напомним, в начале августа в России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса.

Как писало РБК-Украина, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока рано говорить о том, что российскую вакцину от коронавируса можно использовать по всему миру. Позже в ВОЗ начали переговоры с РФ о вакцине.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияВакцинаКоронавирус