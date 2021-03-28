Путин объяснил вакцинацию от COVID без камер: не хотел "обезьянничать"

Президент России Владимир Путин вакцинировался от COVID без присутствия представителей СМИ, поскольку не хотел "обезьянничать". По его мнению, при желании можно сфальсифицировать и публичную вакцинацию.

"Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок", - заявил Путин.

Он также уточнил, что название препарата, которым его вакцинировали, знает только его врач.