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Путин объяснил вакцинацию от COVID без камер: не хотел "обезьянничать"

Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин вакцинировался от COVID без присутствия представителей СМИ, поскольку не хотел "обезьянничать". По его мнению, при желании можно сфальсифицировать и публичную вакцинацию.

Об этом он заявил в интервью российскому ТВ, передает ТАСС.

"Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок", - заявил Путин.

Он также уточнил, что название препарата, которым его вакцинировали, знает только его врач.

Напомним, на этой неделе Путин вакцинировался от COVID, но неизвестно, какой именно вакциной. Отметим, в Российской Федерации проходит прививочная кампания препаратами "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Также сообщалось, что российский лидер чувствует себя нормально после прививки.

До этого у Путина подтвердили, что Москва будет поставлять свою вакцину от COVID на оккупированный Донбасс.

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Новости Украины Владимир ПутинвакцинацияКоронавирус
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