Путин обрек на смерть миллионы людей: МИД Италии о блокировании экспорта зерна

По словам главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, следующие несколько недель будут играть важную роль в разрешении глобального продовольственного кризиса.

"Я хочу четко сказать, что мы ожидаем четких и конкретных сигналов от России, потому что блокировать экспорт зерна - значит держать в заложниках и обрекать на смерть миллионы детей, женщин и мужчин",- заявил министр.

Во время виртуальной встречи министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб отметил рост цен на топливо и основные продукты питания в его стране. Он призвал прекратить войну в Украине "любой ценой".

"Мир не может продолжать находиться во власти военных кризисов в Европе или других регионах мира", - добавил Бу Хабиб.