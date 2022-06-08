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Путин обрек на смерть миллионы людей: МИД Италии о блокировании экспорта зерна

Фото: Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Российской Федерации Владимир Путин обрек миллионы людей во всем мире на смерть от голода. Москва должна немедленно разблокировать экспорт украинского зерна.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, следующие несколько недель будут играть важную роль в разрешении глобального продовольственного кризиса.

"Я хочу четко сказать, что мы ожидаем четких и конкретных сигналов от России, потому что блокировать экспорт зерна - значит держать в заложниках и обрекать на смерть миллионы детей, женщин и мужчин",- заявил министр.

Во время виртуальной встречи министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб отметил рост цен на топливо и основные продукты питания в его стране. Он призвал прекратить войну в Украине "любой ценой".

"Мир не может продолжать находиться во власти военных кризисов в Европе или других регионах мира", - добавил Бу Хабиб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно российским СМИ, Турция, Россия и Украина якобы согласовали дорожную карту вывоза зерна из Одессы. В то же время как отмечает издание Bloomberg, Украина не принимала в этом участия.

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