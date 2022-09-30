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Путін назвав суть "визвольної місії" росіян

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Росія, П'ятниця 30 вересня 2022 15:41
Путін назвав суть "визвольної місії" росіян Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимира Путіна заявив про готовність громадян РФ захищати свою землю усіма наявними силами та засобами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Путіна за підсумками "референдумів".

"Ми захищатимемо нашу землю всіма наявними у нас силами та засобами. І зробимо все, щоб зробити безпечним життя наших людей. У цьому велика визвольна місія нашого народу", - сказав він.

Раніше Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, глава Кремля у своєму зверненні до росіян погрожував країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява нібито "не є блефом".

Українська розвідка вважає, що загроза застосування РФ ядерної зброї проти України є дуже високою. Окупанти можуть атакувати вздовж лінії фронту.

Також додамо, що після оголошення Путіним мобілізації, російські чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.

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