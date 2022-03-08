Путин намерен продолжать идти по убийственному пути, не считаясь с затратами, - Байден

"Война Путина огромные страдания причинила всему украинскому народу. Лидеры постоянно призывают к прекращению огня, к дипломатии, но Путин намерен продолжать идти по своему убийственному пути, не считаясь с затратами. Он делает своими жертвами мирные объекты", - сказал Байден.

Напомним, президент США также заявил, что Путину никогда не удастся завоевать Украину. По его мнению, президент РФ способен взять город, но не всю страну.

Отметим, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес назвал президента РФ "исчерпанной силой в мире". Он заявил, что с российской армией уже покончено и Путин должен это признать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.