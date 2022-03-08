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Путин намерен продолжать идти по убийственному пути, не считаясь с затратами, - Байден

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Киев, Вторник 08 марта 2022 19:11
Путин намерен продолжать идти по убийственному пути, не считаясь с затратами, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент США Джо Байден заявил, что Путин не планирует заканчивать войну против Украины. Он будет продолжать идти по убийственному пути, не считаясь с затратами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.

"Война Путина огромные страдания причинила всему украинскому народу. Лидеры постоянно призывают к прекращению огня, к дипломатии, но Путин намерен продолжать идти по своему убийственному пути, не считаясь с затратами. Он делает своими жертвами мирные объекты", - сказал Байден.

Напомним, президент США также заявил, что Путину никогда не удастся завоевать Украину. По его мнению, президент РФ способен взять город, но не всю страну.

Отметим, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес назвал президента РФ "исчерпанной силой в мире". Он заявил, что с российской армией уже покончено и Путин должен это признать.

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