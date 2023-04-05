Путін нафантазував причетність спецслужб Заходу до "терактів" в окупації та Росії

У Росії вигадали доповнення до "українського сліду" у всіх так званих "терактах". Зараз в інцидентах нібито винні й спецслужби країн Заходу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РБК ", про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

"Неонацисти та їх посібники діють не лише на території "нових суб'єктів" Федерації, а й скоюють злочини в інших регіонах. Є всі підстави стверджувати, що у підготовці таких диверсій та терактів задіяно потенціал третіх країн - західних спецслужб", - розповів Путін.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях "теракти влаштовуються регулярно", а їхні цілі - "представники влади, правоохоронних органів" і не тільки.