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Путін нафантазував причетність спецслужб Заходу до "терактів" в окупації та Росії

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії вигадали доповнення до "українського сліду" у всіх так званих "терактах". Зараз в інцидентах нібито винні й спецслужби країн Заходу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РБК", про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

"Неонацисти та їх посібники діють не лише на території "нових суб'єктів" Федерації, а й скоюють злочини в інших регіонах. Є всі підстави стверджувати, що у підготовці таких диверсій та терактів задіяно потенціал третіх країн - західних спецслужб", - розповів Путін.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях "теракти влаштовуються регулярно", а їхні цілі - "представники влади, правоохоронних органів" і не тільки.

Нагадаємо, раніше в Санкт-Петербурзі було ліквідовано російського пропагандиста Владлена Татарського. Правоохоронці країни-агресора нібито побачили в інциденті "український слід".

Також ми писали, що у Маріуполі підірвали "начальника міського управління поліції" Михайла Москвина, який відповідав за фільтрацію у місті.

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Володимир ПутінТерактВійна Росії проти України