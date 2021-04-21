Путин: можно как угодно относиться к Януковичу, но планы убийства - это слишком

Планы убийства высших должностных лиц в контексте подготовки якобы покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко - это уже слишком. То же самое касается и бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом в послании к Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, практика санкций перерождается в нечто более опасное.

"Имею в виду ставшие недавно известными фактами прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что можно как угодно относиться к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

"Повторяю, можно как угодно относиться к тому же Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Александра Лукашенко. Но практика организация госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, - это уже слишком. Все границы перешли уже", - добавил Путин.