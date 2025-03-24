Путін має намір вичавити якомога більше з бажання Трампа укласти мирну угоду, - NYT

Як зазначається в публікації, Трамп заявив, що він зосереджений на тому, щоб зупинити "марш смерті" в Україні "якомога швидше". Однак для Володимира Путіна переговори про припинення вогню з Трампом є засобом досягнення набагато ширших цілей.

Російські та американські офіційні особи збираються зустрітися в Саудівській Аравії 24 березня, щоб продовжить переговори щодо технічних деталей часткового припинення вогню для припинення атак на енергетичні об'єкти і кораблі в Чорному морі. У той час як Україна заявляє, що готова до повного перемир'я, Путін чітко дав зрозуміти, що спочатку він домагатиметься широкого спектра поступок.

У підсумку Кремль, схоже, сповнений рішучості вичавити якомога більше вигод із бажання Трампа укласти мирну угоду з Україною, навіть якщо він уповільнює переговори. З точки зору Москви, поліпшення відносин із Вашингтоном є економічним і геополітичним благом - яке може бути досягнуто, навіть якщо російські ракети продовжать обстрілювати Україну, йдеться в матеріалі The New York Times.

Цілі Путіна

Інтерв'ю минулого тижня з високопоставленими російськими зовнішньополітичними діячами на безпековій конференції в Нью-Делі показали, що Кремль розглядає переговори щодо України та зв'язків між США і Росією як такі, що йдуть за двома окремими напрямками. Путін продовжує прагнути до далекосяжної перемоги в Україні, але потурає прагненню Трампа до припинення вогню, щоб скористатися перевагами відлиги з Вашингтоном, пише The New York Times

Заступник голови комітету з міжнародних справ нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Ніконов заявив, що Трамп і Путін розробляють "двосторонній порядок денний", який "не пов'язаний з Україною".

"Україна йде своєю чергою", - сказав Ніконов в інтерв'ю на полях конференції в Нью-Делі, яка називається Raisina Dialogue. "Наступ триває", - додав Ніконов. "Але я думаю, що для Путіна відносини з Америкою важливіші, ніж питання конкретно України".

Москва, схоже, думає, що взаємодія з Трампом може відкрити економічні вигоди, такі базові, як запчастини для російських літаків Boeing, і геополітичні вигоди, такі широкі, як скорочення присутності НАТО в Європі. Менш зрозуміло, чи буде Трамп використовувати ці надії як важіль, щоб отримати вигіднішу угоду для України, і чи втратить він у якийсь момент терпіння щодо Путіна.

На зустрічі в Москві з посланником Білого дому Стівом Віткоффом цього місяця Путін передав йому "прекрасний портрет президента Трампа", замовлений російському художнику, повідомив пан Віткофф в інтерв'ю. "Це був такий приємний момент", - сказав пан Віткофф колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону.

Путін не продемонстрував жодних ознак відмови від своїх далекосяжних цілей - гарантії того, що Україна ніколи не вступить до НАТО, відмови від західного альянсу в Центральній і Східній Європі, обмеження збройних сил України та певного рівня впливу на внутрішню політику України, наголошується в публікації.