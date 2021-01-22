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Путин и глава Евросовета обсудили совместное производство вакцины от COVID

Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили совместное производство вакцины от COVID. Политики провели телефонный разговор.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Сообщается, что стороны обсудили отношения между Россией и Европейским союзом.

"Уделено также внимание вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, в частности, возможностям в области использования и совместного производства вакцин", - говорится в сообщении.

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Также в Кремле отметили, что Мишель на переговорах с Путиным поднял вопрос ареста оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID. Ожидается, что российская сторона поставит около 2 млн доз вакцины "Спутник V".

До этого немецкий канцлер Ангела Меркель предложила Путину помощь для регистрации российской вакцины от COVID в Европейском союзе. В частности, документы может подготовить немецкий регулятор - институт Пауля Эрлиха. Кроме того, лидеры Германии и России тоже обсуждали возможность совместного производства вакцины.

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