Путін досі хоче захопити Київ, - Зеленський

Через рік від початку повномасштабного вторгнення в Україну російський диктатор Володимир Путін досі не полишає надії окупувати Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю BBC .

"Гадаю, президент Путін досі хоче окупувати Київ. Але їхні ідеї, місія і надія стосуються всієї України. Щоб ми втратили свою незалежність і свій суверенітет. І тому, гадаю, всі зрозуміли: якщо ви не можете окупувати столицю, якщо ви не можете окупувати Київ, ви не можете окупувати Україну", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи перебуває Київ досі під загрозою.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до нападу на Україну з території Білорусі. Оскільки російські війська вже не настільки сильні, як були рік тому.

Також президент зазначив, що лише деокупація Криму допоможе встановити мир в Україні та Європі.

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