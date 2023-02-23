UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін досі хоче захопити Київ, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Через рік від початку повномасштабного вторгнення в Україну російський диктатор Володимир Путін досі не полишає надії окупувати Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю BBC.

"Гадаю, президент Путін досі хоче окупувати Київ. Але їхні ідеї, місія і надія стосуються всієї України. Щоб ми втратили свою незалежність і свій суверенітет. І тому, гадаю, всі зрозуміли: якщо ви не можете окупувати столицю, якщо ви не можете окупувати Київ, ви не можете окупувати Україну", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи перебуває Київ досі під загрозою.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до нападу на Україну з території Білорусі. Оскільки російські війська вже не настільки сильні, як були рік тому.

Також президент зазначив, що лише деокупація Криму допоможе встановити мир в Україні та Європі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України