Путин через Медведчука требовал освобождения убийц, - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия через Виктора Медведчука требовала освобождения осужденных на территории Украины убийц, которые не имели никакого отношения к агрессии на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в обмен на освобождение части украинских военнопленных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко "Главкому".

По его словам, таким образом переговоры начали превращаться в фарс". "От нас начали требовать освобождения осужденных убийц, которые вообще не имели никакого отношения к агрессии и военным на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – отметил Порошенко.

Отвечая на вопрос, почему Медведчук мог часто летать в Москву, Порошенко отметил, что "определенное время Медведчук был иногда единственным каналом связи с Путиным, и когда надо было проводить переговоры относительно освобождения заложников, у нас другого механизма просто не существовало".

"Это была единственная причина, какой он мотивировал частые перелеты в Москву", – подчеркнул политик. .

"Но когда мы не смогли связаться с Путиным после агрессии в Керченском проливе, я понял, что у нас ситуация кардинально изменилась. Путин понимал, что любой шаг, направленный на разрешение ситуации с заложниками, с его воображением, работал на Порошенко", - добавил он.

Отвечая на вопрос, почему не был арестован Виктор Медведчук за свои высказывания, которые можно было трактовать, как государственную измену и сепаратизм, бывший глава государства отметил, что "этот вопрос лежит в компетенции СБУ".

"Кстати, я уже не во власти, но Медведчук не перестал летать в Москву? И СБУ не имеет к нему претензий, хотя там новое руководство", – добавил Порошенко.

"Еще раз подчеркиваю, при отсутствии посла России Медведчук для меня был лишь одним из представителей Путина. Плохой, опасный, но один из представителей", – подчеркнул он.

При этом он назвал политическую силу Бойко-Медведчука главным оппонентом "Европейской солидарности" на досрочных выборах в парламент. "Но пятой колонне не место в украинской власти: Бойко и Медведчук, Мураев и Вилкул – все они должны остаться на обочине", - подчеркнул Порошенко.