Путин через Медведчука требовал освобождения убийц, - Порошенко

Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

Как отметил Порошенко, таким образом переговоры начали превращаться "в фарс"

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия через Виктора Медведчука требовала освобождения осужденных на территории Украины убийц, которые не имели никакого отношения к агрессии на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в обмен на освобождение части украинских военнопленных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко "Главкому".

По его словам, таким образом переговоры начали превращаться в фарс". "От нас начали требовать освобождения осужденных убийц, которые вообще не имели никакого отношения к агрессии и военным на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – отметил Порошенко.

Отвечая на вопрос, почему Медведчук мог часто летать в Москву, Порошенко отметил, что "определенное время Медведчук был иногда единственным каналом связи с Путиным, и когда надо было проводить переговоры относительно освобождения заложников, у нас другого механизма просто не существовало".

"Это была единственная причина, какой он мотивировал частые перелеты в Москву", – подчеркнул политик. .

"Но когда мы не смогли связаться с Путиным после агрессии в Керченском проливе, я понял, что у нас ситуация кардинально изменилась. Путин понимал, что любой шаг, направленный на разрешение ситуации с заложниками, с его воображением, работал на Порошенко", - добавил он.

Отвечая на вопрос, почему не был арестован Виктор Медведчук за свои высказывания, которые можно было трактовать, как государственную измену и сепаратизм, бывший глава государства отметил, что "этот вопрос лежит в компетенции СБУ".

"Кстати, я уже не во власти, но Медведчук не перестал летать в Москву? И СБУ не имеет к нему претензий, хотя там новое руководство", – добавил Порошенко.

"Еще раз подчеркиваю, при отсутствии посла России Медведчук для меня был лишь одним из представителей Путина. Плохой, опасный, но один из представителей", – подчеркнул он.

При этом он назвал политическую силу Бойко-Медведчука главным оппонентом "Европейской солидарности" на досрочных выборах в парламент. "Но пятой колонне не место в украинской власти: Бойко и Медведчук, Мураев и Вилкул – все они должны остаться на обочине", - подчеркнул Порошенко.