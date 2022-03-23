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Путин и Беннет обменялись оценками ситуации в Украине

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Президент России Владимир Путин по телефону переговорил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В ходе переговоров они обменялись оценками ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Нафтали Беннет поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса", - говорится в сообщении.

В свою очередь Путин дал свою оценку переговорам российской и украинской делегаций, а также оценил ход "спецоперации" в Украине.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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