Путин и Беннет обменялись оценками ситуации в Украине
Президент России Владимир Путин по телефону переговорил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В ходе переговоров они обменялись оценками ситуации в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Нафтали Беннет поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса", - говорится в сообщении.
В свою очередь Путин дал свою оценку переговорам российской и украинской делегаций, а также оценил ход "спецоперации" в Украине.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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