Путин и Беннет обменялись оценками ситуации в Украине

Президент России Владимир Путин по телефону переговорил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В ходе переговоров они обменялись оценками ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля .

"Нафтали Беннет поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса", - говорится в сообщении.

В свою очередь Путин дал свою оценку переговорам российской и украинской делегаций, а также оценил ход "спецоперации" в Украине.