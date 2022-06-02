Путин в апреле прошел курс лечения от рака в запущенной стадии, - Newsweek

Президент РФ Владимир Путин в апреле прошел курс лечения от запущенной формы рака. В марте на главу Кремля было совершено покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

Как сообщают источники издания в американской разведки, за все время правления Путина в Кремле никогда не было такой интенсивной борьбы.

"Все чувствуют, что конец близок", - полагает один из источников в разведке.

В то же время три источника в разведке - представитель Управления директора Национальной разведки США (ODNI), отставной старший офицер ВВС и сотрудник разведуправления Пентагона (DIA) - предупреждают, что изоляция российского лидера затрудняет для американских спецслужб точную оценку состояния здоровья Путина.

"Один из лучших источников нашей развединформации - контакты президента РФ с третьими лицами - в значительной степени иссяк в результате войны в Украине. У Путина было мало встреч с иностранными лидерами. Это отсекает доступ к информации, которую иногда можно получить при личных встречах", - констатировал сотрудник DIA.

Изоляция Путина, таким образом, повысила уровень спекуляций.

"Мы должны помнить о принятии желаемого за действительное. Мы усвоили - или не усвоили - этот урок на горьком опыте с Усамой бен Ладеном и Саддамом Хусейном", - предостерег отставной командир ВВС США.

Американская разведка считала, что у Хусейна было серьезное психическое расстройство, а бен Ладен умирал от болезни почек.

"Путин по-прежнему опасен, и если он действительно умрет, нас ждет хаос. Нужно сосредоточиться на этом. Будьте готовы", - сказал чиновник из офиса Директора национальной разведки.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что еще в начале войны России против Украины, на главу Кремля было совершено покушение, однако ситуация не получила никакой огласки. Также по данным главы ГУР, Путин серьезно болен раком, готовится переворот с целью его смещения.

Отметим, что слухи о здоровье Путина ходят уже несколько лет, но они только усилились после того, как он отдал приказ о вторжении в Украину.

Ранее бывший руководитель отдела России в секретной разведывательной службе MI6 Кристофер Стил заявил, что у Путина есть якобы серьезная болезнь, но неизвестно какая именно.

До этого российское издание "Проект" провело расследование и выяснило, что Путин регулярно консультируется с отоларингологами и хирургами, которые специализируются на онкологии и проблемах щитовидной железы.

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