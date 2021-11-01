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Пустят ли в пункт вакцинации в ТРЦ без теста на коронавирус: ответ Helsi

Автор: Дмитрий Кузнецов

Если в ТРЦ находится пункт вакцинации, то, чтобы попасть в него и сделать прививку, не нужен ПЦР-тест, результаты экспресс-анализа на антиген или справка о выздоровлении от коронавируса. На входе достаточно указать, что человек направляется на прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram канал медицинской информационной системы Helsi.

"Нет, не требуется. Если вы направляетесь на прививку к центрам массовой вакцинации, ПЦР/ИФА тесты или справка о выздоровлении не нужны", - указали в системе.

В Helsi уточнили, что на входе в ТРЦ необходимо указать, что человек идет на прививку.

В некоторых центрах вакцинации обустроены отдельные входы для получения прививок, а в большинстве пунктов появились 2 отдельные очереди - по онлайн-записи через Helsi и в порядке "живой" очереди.

Напомним, с 1 ноября в Украине Киев и 15 областей находятся в "красной" зоне карантина. В ней действует ряд ограничений, включая запрет на посещение ТРЦ без свидетельства о вакцинации, отрицательного результата теста на коронавирус или справки о перенесенной инфекции.

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