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Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ

Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" ответила на самые распространенные вопросы относительно обновленных правил перевозок. Они вступают в силу уже с 21 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укразализныци".

Будут ли пускать в поезд с информацией о вакцинации в HELSI.me?

Во время посадки необходимо иметь с собой сертификат о прививке в бумажном виде, или же сгенерированный в приложении "действие".

Можно ли использовать сертификат о вакцинации на иностранном языке?

Пассажир имеет возможность показать проводнику международный, внутренний или иностранный сертификат о прививках вакцинами, которые были одобрены ВОЗ.

Как будет происходить проверка документов во время посадки на поезда "Интерсити+"?

Проверка будет проходить стюардами при посадке.

Отмечается, что новые правила безопасных перевозок вступают в силу уже с 21 октября. Во время путешествия в регионы с "желтым" и "красным" уровнями эпидбезопасности необходимо иметь один из указанных документов:

  • документ, подтверждающий полный курс вакцинации;
  • документ, подтверждающий получение хотя бы одной дозы вакцины;
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста, что были сделаны не позднее чем за 72 часа до посадки.
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УкрзализныцяКарантинКоронавирусВакцинация