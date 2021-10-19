Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ

Будут ли пускать в поезд с информацией о вакцинации в HELSI.me?

Во время посадки необходимо иметь с собой сертификат о прививке в бумажном виде, или же сгенерированный в приложении "действие".

Можно ли использовать сертификат о вакцинации на иностранном языке?

Пассажир имеет возможность показать проводнику международный, внутренний или иностранный сертификат о прививках вакцинами, которые были одобрены ВОЗ.

Как будет происходить проверка документов во время посадки на поезда "Интерсити+"?

Проверка будет проходить стюардами при посадке.

Отмечается, что новые правила безопасных перевозок вступают в силу уже с 21 октября. Во время путешествия в регионы с "желтым" и "красным" уровнями эпидбезопасности необходимо иметь один из указанных документов: