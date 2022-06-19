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Пушечное мясо ничему не учат. Подоляк объяснил разницу между нашими и российскими военными

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация использует своих солдат, как пушечное мясо, чтобы достичь хоть каких-то результатов в войне. Украина, со своей стороны, ценит жизнь каждого своего гражданина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-акунт Михаила Подоляка.

"Российские пропагандисты волнуются, что защитники Украины будут учиться за рубежом перед тем, как отправиться на фронт. Все потому, что для украинского государства жизнь гражданина является наивысшей ценностью. Мобилизованные в России нигде не учатся, их сразу отправляют пушечным мясом на смерть", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о потерях России в войне против Украины по состоянию на сегодняшние сутки.

Также Подоляк прокомментировал выступление президента Российской Федерации Владимира Путина во время Петербургского международного экономического форума. Отметил, что глава Кремля превратил свою страну в изгоя.

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